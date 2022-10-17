Первый полет импортозамещенного самолета SSJ, получившего название SSJ New, запланирован на весну следующего года, сообщил вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров.

В докладе премьер-министру Михаилу Мишустину Мантуров заявил, что первый полет SSJ New планирует совершить весной 2023 года, передает РИА «Новости».

По его словам, сертификация SSJ New запланирована на декабрь 2023 года, планируется выпускать 20 таких машин в год.

Как сообщил Мишустин, российские власти помогут в оснащении современным оборудованием заводов, связанных, в частности, с производством лайнеров МС-21, на что выделят 15 млрд рублей, что позволит авиапрому выйти на серийное производство не менее 36 лайнеров в год.

При этом Мишустин уточил, что первая партия оборудования будет законтрактована в 2022 году, остальное поступит в течение следующих трех лет.