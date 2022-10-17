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1 час назад

В Испании проведут расследование в отношении Booking.com из-за злоупотребления положением

ТАСС

Национальная комиссия по отраслевым рынкам и конкуренции Испании начала расследование в отношении системы интернет-бронирования отелей Booking.com из-за возможного злоупотребления доминирующим положением. Об этом сообщается в понедельник на сайте регулятора.

В Испании проведут расследование в отношении Booking.com
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Комиссия "инициирует дисциплинарное разбирательство в отношении Booking.com за возможные антиконкурентные действия, которые могут затрагивать отели и онлайн-турагентства". Отмечается, что "расследуемые действия могли означать наложение несправедливых условий на отели, расположенные в Испании".

Решение комиссии было принято после двух жалоб, полученных от Испанской ассоциации директоров отелей и Гостиничной предпринимательской ассоциации Мадрида.

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