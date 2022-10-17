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1 час назад

Путин разрешил продажу завода Schneider Electric российскому покупателю

Lenta.ruиещё 1

Президент России Владимир Путин разрешил продажу самарского завода французского производителя комплектующих для энергетического сектора Schneider Electric российскому инвестору, пишет «Интерфакс» со ссылкой на соответствующее распоряжение.

Путин разрешил продажу завода Schneider Electric российскому покупателю
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как указано в документе, акционерное общество «Акрон Индустрия» получило разрешение на сделку по приобретению 22,5 миллиона акций АО «СЭЩ Холдинг», принадлежащих Schneider Electric.

Французский промышленный гигант ушел с российского рынка в начале июля. Бизнес компании в России и Белоруссии выкупил российский менеджмент. Сообщалось, что новым владельцам перейдут заводы «Потенциал» в Козьмодемьянске, «ЭлектроМоноблок» в Ленинградской области, петербургский НТЦ «Механотроника», а также московский Инженерно-сервисный центр и казанский Центр инноваций.

Компании,Владимир Путин,
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