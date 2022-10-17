Путин разрешил продажу завода Schneider Electric российскому покупателю

Как указано в документе, акционерное общество «Акрон Индустрия» получило разрешение на сделку по приобретению 22,5 миллиона акций АО «СЭЩ Холдинг», принадлежащих Schneider Electric.

Французский промышленный гигант ушел с российского рынка в начале июля. Бизнес компании в России и Белоруссии выкупил российский менеджмент. Сообщалось, что новым владельцам перейдут заводы «Потенциал» в Козьмодемьянске, «ЭлектроМоноблок» в Ленинградской области, петербургский НТЦ «Механотроника», а также московский Инженерно-сервисный центр и казанский Центр инноваций.