Германия подтвердила сотрудничество с Данией и Швецией в расследовании ЧП на «Северных потоках»

Германия тесно сотрудничает с Данией и Швецией в вопросах ЧП на «Северных потоках», но правительство ФРГ подтверждает информацию СМИ о том, что совместной следственной группы с этими странами для выяснения обстоятельств произошедшего не будет, заявила представитель МВД Германии Соня Кок, слова которой приводит ТАСС.

По ее словам, правоохранительные органы всегда тесно сотрудничают с партнерами, как раз в случае такого инцидента, который затрагивает несколько государств.

Она отметила, что не может ответить на вопрос о том, почему не получилось сформировать группу.

Ранее телеканал ARD сообщал, что Германия, Дания и Швеция решили расследовать диверсии на «Северных потоках» по отдельности.

Как утверждали в СМИ, изначально совместную следственную группу из опасений утечки информации покинула Швеция, а затем ее примеру последовала Дания.