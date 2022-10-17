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48 минут назад

Ozon начал реализацию товаров марки Uniqlo

ТАССиещё 1

Онлайн-ретейлер Ozon начал реализацию товаров марки Uniqlo, магазины которой закрыты в России. В этом убедился корреспондент ТАСС.

Ozon начал реализацию товаров марки Uniqlo
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Для заказа доступен ассортимент женской и мужской одежды, включающий верхнюю одежду, трикотаж и белье.

Ранее бренд Uniqlo стал доступен для заказа на коммерческой платформе CDEK.Shopping. В пресс-службе СДЭК ТАСС подтвердили, что завозят товары Uniqlo из Польши в Россию.

Компания Uniqlo - один из крупнейших японских производителей и ретейлеров одежды - приостановила свою деятельность в России в марте 2022 года. В заявлении японской Fast Retailing Co., которая управляет сетью магазинов Uniqlo, говорилось, что компания столкнулась с рядом трудностей, включая вызовы в области ведения бизнеса и "ухудшение конфликтной ситуации". Сведений о том, когда именно произойдет полная приостановка бизнеса Uniqlo в России, тогда не приводилось.

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