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51 минуту назад

«Газпром» на 41% сократил экспорт газа в страны дальнего зарубежья

BFM.RU

«Газпром» сократил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 41%. Как сообщили в самой компании, такое сокращение фиксируется с начала года по 15 октября.

«Газпром» на 41% сократил экспорт газа в дальнее зарубежье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом там говорят, что поставки сырья в Китай, наоборот, выросли, правда, конкретных данных не приводится. Внутренние поставки за 9,5 месяцев этого года сократились примерно на 5%.

«Растет экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC. Поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств»,— сказано в сообщении компании.

В сентябре в «Газпроме» сообщали, что экспорт газа в страны дальнего зарубежья упал почти на 39%, а Европа и Великобритания снизили экспорт примерно наполовину.

Компании,Газпром,
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