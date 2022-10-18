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45 минут назад

«Ведомости»: тарифы на сотовую связь повысят на 10—15% в 2023 году

Ura.Ruиещё 1

Средняя стоимость тарифов на связь у крупнейших сотовых операторов вырастет в 2023 году на 10—15%. Такой прогноз дали в агентстве Telecom Daily, ссылаясь на предварительный опрос компании. Об этом сообщают «Ведомости».

Тарифы на сотовую связь решили резко повысить
Фото: ТАССТАСС

«Согласно предварительным опросам Telecom Daily, возможный рост стоимости сотовой связи будет в пределах 15%», — рассказал «Ведомостям» гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.

Такие цифры подтверждают эксперты инвестхолдинга «Финам» и аналитического агентства «ТМТ консалтинг». Там отметили, что повышение цен будет связано с необходимостью закупки подсанкционного оборудования.

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Ранее Кусков сообщал, что по итогам 2022 года рост цен на услуги мобильной связи составит 15-18%. По его словам, до конца текущего года мобильные и фиксированные операторы увеличат стоимость тарифов еще на 5-8%.

Компании,Личный счет,Денис Кусков,
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