Тарифы на сотовую связь решили резко повысить

Средняя стоимость тарифов на связь у крупнейших сотовых операторов вырастет в 2023 году на 10—15%. Такой прогноз дали в агентстве Telecom Daily, ссылаясь на предварительный опрос компании. Об этом сообщают «Ведомости».

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«Согласно предварительным опросам Telecom Daily, возможный рост стоимости сотовой связи будет в пределах 15%», — рассказал «Ведомостям» гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.

Такие цифры подтверждают эксперты инвестхолдинга «Финам» и аналитического агентства «ТМТ консалтинг». Там отметили, что повышение цен будет связано с необходимостью закупки подсанкционного оборудования.