Два банка из Киргизии - Бакай банк и Доскредобанк - приостановили обслуживание карт российской системы «Мир» с 17 октября. Об этом сообщается на сайтах банков.

Другой киргизский банк - «Компаньон» - перестал принимать карты «Мир» части российских банков с 4 октября.

«Уважаемые клиенты, с сегодняшнего дня приостанавливается прием и обслуживание карт НСПК «Мир» (Национальная система платежных карт) в Эквайринговой сети Банка», - говорится в сообщении Доскредобанка.

В Бакай банке назвали приостановку обслуживания временной и пообещали сообщить, когда карты «Мир» начнут принимать снова.

Минфин США ранее пригрозил вторичными санкциями за обслуживание карт «Мир». Затем ведомство официально предупредило все финансовые учреждения третьих стран о санкциях за сотрудничество с российской Национальной системой платежных карт (НСПК).