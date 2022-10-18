«Дзен» разрешил блогерам выводить деньги за границу

Авторы «Дзена» смогут выводить деньги от монетизации на банковские карты. Это касается и нерезидентов, которые находятся за пределами России — после того как «Дзен» был выкуплен VK, они жаловались на проблемы с получением вознаграждения.

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Платформа «Дзен» запустила в тестовом режиме инструмент, который позволяет блогерам выводить вознаграждение на банковские карты: резиденты России — карты российских банков, а нерезиденты — карты любого иностранного банка, сообщает РБК со ссылкой на представителя «Дзена».

Представитель платформы пояснил, что перечислять деньги напрямую на карту могут только физлица и самозанятые. Как именно будет организовано перечисление средств нерезидентам, собеседник издания не уточнил.

При этом резидентам доступен также вывод средств на кошелёк «ЮMoney» для физлиц и самозанятых, на расчётный счёт — для индивидуальных предпринимателей и юрлиц.

Эксперты отмечают, что сейчас компании при работе с блогерами используют посредников. Если «Дзен» решил потратить ресурсы на возможность перечисления денег нерезидентам, то таких авторов либо много на платформе, либо она хочет увеличить их количество в ближайшее время.