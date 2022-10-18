Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 61.76EUR 60.56
Войти в почту
16 минут назад

Песков прокомментировал расследование по ЧП на «Северных потоках»

Елена Прошина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдом попытки переложить на Россию ответственность за диверсию на «Северных потоках». Об этом пишет РИА Новости.

Песков прокомментировал расследование ЧП на «Северных потоках»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представитель Кремля выразил сожаление, что расследование проходит без участия российских специалистов.

«Разрушение трубопроводов могло случиться после мощных взрывов. Наши службы сказали сразу. Это не новость. Можно выразить сожаления, что весь этот процесс расследования проходит в весьма закрытом режиме, без взаимодействия с российской стороной, а она совладелец трубопроводной системы. Расследование априори подгоняется под то, чтобы ответственность возложить на Россию, это абсурдно», - заявил Песков.

Он также подчеркнул, что данные российской разведки свидетельствуют об обратном. По его словам, такие разрушения могли произойти только в результате взрыва.

Появились фотографии разрушенного участка «Северного потока»

«То, что это саботаж, диверсия, и то, что такое разрушение трубопроводов могло произойти только в результате весьма и весьма мощных взрывов, наши специальные службы сказали сразу. Кроме этого, об этом сразу сказали специалисты, которые имеют непосредственное отношение к эксплуатации и знают все технические характеристики этой трубопроводной системы», - сказал Песков.

Напомним, взрывы на «Северных потоках» в Балтийском море произошли в конце сентября. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Компания Nord Stream AG заявила, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.

Компании,Дмитрий Песков,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители