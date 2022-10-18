Песков прокомментировал расследование ЧП на «Северных потоках»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдом попытки переложить на Россию ответственность за диверсию на «Северных потоках». Об этом пишет РИА Новости.
Представитель Кремля выразил сожаление, что расследование проходит без участия российских специалистов.
«Разрушение трубопроводов могло случиться после мощных взрывов. Наши службы сказали сразу. Это не новость. Можно выразить сожаления, что весь этот процесс расследования проходит в весьма закрытом режиме, без взаимодействия с российской стороной, а она совладелец трубопроводной системы. Расследование априори подгоняется под то, чтобы ответственность возложить на Россию, это абсурдно», - заявил Песков.
Он также подчеркнул, что данные российской разведки свидетельствуют об обратном. По его словам, такие разрушения могли произойти только в результате взрыва.
«То, что это саботаж, диверсия, и то, что такое разрушение трубопроводов могло произойти только в результате весьма и весьма мощных взрывов, наши специальные службы сказали сразу. Кроме этого, об этом сразу сказали специалисты, которые имеют непосредственное отношение к эксплуатации и знают все технические характеристики этой трубопроводной системы», - сказал Песков.
Напомним, взрывы на «Северных потоках» в Балтийском море произошли в конце сентября. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Компания Nord Stream AG заявила, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.