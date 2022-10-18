Компания ExxonMobil покинет проект «Сахалин-1» и Россию

Не так давно из проекта «Сахалин-2» вышла англо-голландская компания Shell, подчеркнув намерения полностью свернуть свою деятельность на территории России. Так же решила поступить и американская корпорация ExxonMobil — она выходит из проекта «Сахалин-1».

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В самой корпорации ExxonMobil заявили, что им удалось «благополучно покинуть» Россию и выйти из проекта «Сахалин-1». Там же отметили, что решение было принято «в одностороннем порядке» из-за отчуждения активов российскими властями. Но в корпорации никак не прокомментировали то, будет ли ExxonMobil каким-то образом отстаивать свои права в суде. Напомним, что Shell после выхода из проекта «Сахалин-2» намеревалась обратиться в суд Нью-Йорка из-за аналогичных разногласий.

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На данный момент известно, что корпорация ExxonMobil понесла финансовые потери в размере 3,4 млрд долларов после списания активов. А в октябре 2022 года было списано еще 600 млн долларов из-за обесценения активов. В корпорации отметили, что никакой компенсации им получить не удалось.

Отметим, что ExxonMobil заявила о намерении выйти из проекта «Сахалин-1» еще весной 2022 года. Руководство корпорации планировало продать свои активы, сотрудничая с другими участниками проекта — «Роснефтью», индийской ONGC Videsh и японской SODECO. Но после указа президента РФ Владимира Путина, который был подписан 7 октября, «Сахалин-1» был передан под управление российской компании. Следовательно, безопасно продать свои активы ExxonMobil уже не мог. Ожидалось, что свои активы корпорация планировала продать индийской и японской стороне.

Пока неизвестно, как сложится судьба проекта с точки зрения участия в нем иностранных партнеров. Ожидается, что индийская нефтегазовая корпорация попытается сохранить долю в размере 20%. Японская сторона пока что окончательно не определилась с дальнейшими действиями.

«Сахалин-1» — это нефтегазовый проект, предусматривающий разработку сразу 4-х месторождений: Чайво, Одопту-море, Аркутун-Даги и Лебединское. Изначально в нем принимали участие компании Роснефть с долей 20%, ExxonMobil с долей 30%, японская компания SODECO с долей 30% и индийская государственная нефтяная компания ONGC Videsh с долей 20%. В 2020 году в рамках проекта «Сахалин-1» удалось добыть нефти и конденсата в размере более 12,4 млн тонн. Но в связи с западными санкциями и прочими трудностями в 2022 году проект был практически полностью остановлен. Кстати, несмотря на сегодняшние заявления американской корпорации ExxonMobil, именно она начала полную остановку добычи в одностороннем порядке еще в апреле текущего года.