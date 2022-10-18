"Газпром" утвердил рекордную инвестпрограмму

Совет директоров "Газпрома" утвердил инвестиционную программу и бюджет на 2022 год в новых редакциях, говорится в сообщении "Газпрома". Так, инвестиции холдинга повышены на 222 млрд руб. и составят рекордные 1,98 трлн рублей, в том числе капитальные затраты - 1,75 трлн рублей.

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"В соответствии с новой редакцией инвестиционной программы, общий объем освоения инвестиций составит 1 979,748 млрд руб. - на 222,061 млрд руб. больше по сравнению с первоначальной программой, утвержденной в декабре 2021 года. В том числе объем капитальных вложений - 1 746,350 млрд руб. (рост на 319,12 млрд руб.), расходы на приобретение в собственность внеоборотных активов - 109,564 млрд руб. (рост на 32,539 млрд руб.). Объем долгосрочных финансовых вложений - 123,835 млрд руб. (снижение на 129,598 млрд руб.)", - сказано в сообщении.

Корректировка инвестиций на 2022 год связана с увеличением объема инвестиций на развитие центров газодобычи на полуострове Ямал и на Востоке России (Якутский и Иркутский центры), развитие мощностей газопровода "Сила Сибири".

"Газпром" также увеличит размер финансовых заимствований в 2022 году на 113,2 млрд рублей, до 386 млрд рублей, а принятый финансовый план обеспечит покрытие обязательств компании в полном объеме, уверены в холдинге.