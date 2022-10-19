В банках рассказали о постепенном переходе бизнеса РФ на расчеты в юанях

Российские банки отмечают рост объемов переводов малого и среднего бизнеса в китайских юанях, сообщили опрошенные ТАСС кредитные организации.

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"Начиная со второго квартала, мы фиксируем постоянный рост интереса клиентов среднего и малого бизнеса к расчетам в юанях. В сентябре оборот расчетов в китайской валюте вырос по сравнению с августом на четверть, количество операций - на 43%. На треть увеличилось число клиентов, работающих с партнерами из Китая в национальной валюте", - говорится в сообщении ВТБ. Как пояснили в банке, переход предпринимателей на расчеты в юанях приводит к росту объема средств до востребования в этой валюте - на начало октября он вырос почти в 1,5 раза к началу сентября. При этом портфель депозитов в китайской валюте также стабильно растет с сентября, когда банк открыл для корпоративных клиентов возможность размещения юаней в депозиты.

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В Московском кредитном банке также отмечают значительный рост спроса на проведение платежей в юанях, в том числе от представителей малого и среднего бизнеса. "В конце сентября по сравнению с августом этого года остатки в юанях выросли в десятки раз. Речь идет как о срочных размещениях, так и о размещении остатков до востребования", - сообщили в кредитной организации.

"По итогам сентября 2022 года банк "Зенит" фиксирует увеличение объема переводов в национальной валюте Китая на 13% среди представителей малого и среднего бизнеса по сравнению с августом текущего года. Кроме того, средний остаток на счетах в юанях за этот же период вырос на 7%", - говорится в сообщении этого банка.

Возросший интерес к китайской валюте отмечают и в "Тинькофф банке". "Мы видим рост оборотов с Китаем в юанях среди наших бизнес-клиентов. Если в 2021 году доля платежей компаний и предпринимателей в юанях в Китай составляла 15-25%, сейчас она превышает 50-55% по количеству и по сумме транзакций. В сентябре объем входящих платежей малого бизнеса в юанях более чем в 2 раза превысил объемы поступлений в августе", - сказал руководитель управления продуктов "Тинькофф бизнеса" Леонид Назаров.

В Росбанке отметили, что в части исходящих операций объем платежей в юанях от августа к сентябрю вырос на 8%, а тенденция роста количества расчетов в юанях наблюдается с апреля 2022 года. "Мы фиксируем увеличение количества клиентов как на открытие счетов в китайской валюте, так и на заведение новых или переводных контрактов на обслуживание в Росбанке. Объемы переводов и конвертаций в юанях также демонстрируют рост. Лидером остается доллар, конкуренцию юаню добавляют появившиеся возможности открытия и работы в других мягких валютах, в том числе в рублях. Средний остаток демонстрирует рост на 10-15%, однако пока прошло недостаточное количество времени, чтобы сделать вывод, что это величина постоянна", - сказал директор департамента малого бизнеса Росбанка Дмитрий Смирнов.

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