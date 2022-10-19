В банках рассказали о постепенном переходе бизнеса РФ на расчеты в юанях

Российские банки отмечают рост объемов переводов малого и среднего бизнеса в китайских юанях, сообщили опрошенные ТАСС кредитные организации.
"Начиная со второго квартала, мы фиксируем постоянный рост интереса клиентов среднего и малого бизнеса к расчетам в юанях. В сентябре оборот расчетов в китайской валюте вырос по сравнению с августом на четверть, количество операций - на 43%. На треть увеличилось число клиентов, работающих с партнерами из Китая в национальной валюте", - говорится в сообщении ВТБ. Как пояснили в банке, переход предпринимателей на расчеты в юанях приводит к росту объема средств до востребования в этой валюте - на начало октября он вырос почти в 1,5 раза к началу сентября. При этом портфель депозитов в китайской валюте также стабильно растет с сентября, когда банк открыл для корпоративных клиентов возможность размещения юаней в депозиты.
В Московском кредитном банке также отмечают значительный рост спроса на проведение платежей в юанях, в том числе от представителей малого и среднего бизнеса. "В конце сентября по сравнению с августом этого года остатки в юанях выросли в десятки раз. Речь идет как о срочных размещениях, так и о размещении остатков до востребования", - сообщили в кредитной организации.
"По итогам сентября 2022 года банк "Зенит" фиксирует увеличение объема переводов в национальной валюте Китая на 13% среди представителей малого и среднего бизнеса по сравнению с августом текущего года. Кроме того, средний остаток на счетах в юанях за этот же период вырос на 7%", - говорится в сообщении этого банка.
Возросший интерес к китайской валюте отмечают и в "Тинькофф банке". "Мы видим рост оборотов с Китаем в юанях среди наших бизнес-клиентов. Если в 2021 году доля платежей компаний и предпринимателей в юанях в Китай составляла 15-25%, сейчас она превышает 50-55% по количеству и по сумме транзакций. В сентябре объем входящих платежей малого бизнеса в юанях более чем в 2 раза превысил объемы поступлений в августе", - сказал руководитель управления продуктов "Тинькофф бизнеса" Леонид Назаров.
В Росбанке отметили, что в части исходящих операций объем платежей в юанях от августа к сентябрю вырос на 8%, а тенденция роста количества расчетов в юанях наблюдается с апреля 2022 года. "Мы фиксируем увеличение количества клиентов как на открытие счетов в китайской валюте, так и на заведение новых или переводных контрактов на обслуживание в Росбанке. Объемы переводов и конвертаций в юанях также демонстрируют рост. Лидером остается доллар, конкуренцию юаню добавляют появившиеся возможности открытия и работы в других мягких валютах, в том числе в рублях. Средний остаток демонстрирует рост на 10-15%, однако пока прошло недостаточное количество времени, чтобы сделать вывод, что это величина постоянна", - сказал директор департамента малого бизнеса Росбанка Дмитрий Смирнов.
Ограничение переводов
После введения западными странами экономических санкций большинство крупных российских банков было отключено от международной системы денежных переводов SWIFT. Российские банки начали поиск альтернативных способов совершать трансграничные переводы, в том числе подключение к аналогам SWIFT дружественных стран и расчеты в национальных валютах.