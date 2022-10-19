Россия вошла в десятку стран с наибольшим числом центимиллионеров

Россия заняла десятую строчку в списке стран, ранжированных по числу центимиллионеров. Так называют сверхбогатых людей, владеющих состоянием от $100 млн. Такие расчеты сделала консалтинговая компания Henley & Partners совместно с New World Wealth, пишет РБК.

Фото: Павел Лисицын/РИА «Новости» Павел Лисицын/РИА «Новости»

Общее количество центимиллионеров в мире - 25 490 человек. Чаще всего это владельцы технологических и мультинациональных компаний, финансисты и наследники состояний. За последние 20 лет их число удвоилось.

Из них 38% (9730) базируются в США, Китай занимают 2-е место (2021), а Индия - 3-е (1132). Великобритания расположилась на четвертой строчке (968), за ней идет Германия (966). Шестое место у Швейцарии (808), седьмое – у Япония (765), далее идут Канада (541) и Австралия (463). Россия замыкает топ-10 стран с наибольшим количеством центимиллионеров — 435. Франция (380) и Италия (298), не попали в десятку лидеров по этому показателю.