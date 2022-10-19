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56 минут назад

Анонсировано появление аналога Apple и Google Pay для карт «Мир»

Лера Букина

В России ожидается появление аналога Apple и Google Pay для карт «Мир». Об этом сообщают «Известия».

В России появится аналог Apple и Google Pay для карт «Мир»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Новая опция будет доступна для интеграции кредитным организациям уже скоро — 25 октября.

От россиян требуется сформирование QR-кода на мобильном устройстве. В торгово-сервисном предприятии его считают сканером. После этого кассиром будут списаны деньги за товар.

Пользоваться данной услугой смогут не все — такая возможность появится лишь у владельцев смартфонов Apple. Так, они вновь смогут производить оплату, не прибегая к «пластику».

Программа лояльности по картам «Мир»: какие бонусы есть за оплату покупок

Центробанк выступает за внедрение новых безналичных способов оплаты. В регуляторе уверены, что благодаря такой разработке гражданам вновь будет удобно совершать покупки. Достаточно будет лишь воспользоваться гаджетом.

6 марта Visa и Mastercard приняли решение об уходе с российского рынка. На решение повлияла спецоперация РФ на Украине. Сервисы Apple Pay и Google Pay также больше не работают с выпущенными российскими банками картами Visa и Mastercard.

Ранее стало известно, что банки и НСПК тестируют новый способ оплаты по NFC-технологии в Системе быстрых платежей.

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