Beluga продал права на одноименный бренд водки

Beluga Group продала международные права на бренд водки Beluga за $75 млн из-за обострения геополитической ситуации и действий международных санкций. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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В настоящее время вывоз российской водки за рубеж затрудняется «внешними факторами». В итоге Beluga Group была вынуждена прекратить торговое сотрудничество с некоторыми западными странами и сократить производство одноименной водки, пояснили в компании.

Кроме того, российского производителя напрямую затронули санкции со стороны США и Евросоюза, запрещающие поставки в эти регионы суперпремиального алкоголя, уточнили в фирме.

«Из-за санкций Beluga в июле приостановила работу своего склада в Риге. Также последовала практически полная остановка работы с крупнейшими операторами Duty Free», — говорится в материале.

После западных санкций компания сосредоточит свою деятельность на российском рынке. Алкоголь этого производителя не исчезнет с прилавков магазинов на внутреннем рынке после заключения сделки о продаже прав на водку Beluga, сообщается в статье.