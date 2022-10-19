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23 минуты назад

Оператору «Турецкого потока» вернули экспортную лицензию

Lenta.ruиещё 1

Нидерланды вернули экспортную лицензию компании South Stream Transport B.V., оператору газопровода «Турецкий поток», заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Онлайн-трансляцию его выступления цитирует РИА Новости.

Оператору «Турецкого потока» вернули экспортную лицензию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Министр уточнил, что непосредственной угрозы ситуация с отзывом лицензии не представляла, однако «в долгосрочной перспективе ситуация не была бы обнадеживающей».

«Я несколько раз консультировался с министром энергетики Нидерландов... и сообщил вчера, что власти Нидерландов вернули компании экспортную лицензию. Это подтвердил и "Газпром"», — добавил Сийярто.

Об отзыве лицензии стало известно 29 сентября, решение было принято 18 сентября. Тогда же представители оператора заявили, что уже подали заявку на возобновление действия экспортной лицензии и ждут ответа от государственных органов Нидерландов.

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При этом еще с 17 сентября прокачка по газопроводу сокращалась.

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