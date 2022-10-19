«Ситибанк» обратился к клиентам с призывом закрыть счета

Иностранные клиенты российского Ситибанк начали получать уведомления о процессе сворачивания корпоративного бизнеса в РФ. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на одного из клиентов кредитной организации.

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Отмечается, что процедура предполагает два этапа. Так, планируется существенное сокращение конверсионные операции с валютой к концу января предстоящего года. Прекращение всех услуг, кроме тех, которые организация обязана исполнять юридически, ожидается к началу апреля.

В компании подчеркнули, что ограничения, которые Запад ввел против РФ, негативно отражаются на обслуживании клиентов. Ситибанк обратился к клиентам с просьбой осуществить перевод операционного бизнеса к другим кредитным организациям и закрыть счета у себя. Сообщается, что обозначенный срок завершения операций продлевать не будут.

С лета 2021 года Citigroup обсуждала с российскими банками вопрос продажи розничного бизнеса. СМИ писали, что претендентами были Альфа-банк, Тинькофф Банк, Райффайзенбанк, ВТБ и Экспобанк.