Маск: капитализация Tesla может превысить стоимость Apple и Saudi Aramco

"Я считаю, что мы можем значительно превысить текущую рыночную стоимость Apple. На самом деле я вижу потенциальный путь к тому, чтобы стоимость Tesla была больше, чем у Apple и Saudi Aramco вместе взятых", - приводит слова Маска телеканал CNBC. "Это не значит, что это произойдет или что это будет легко", - добавил предприниматель.