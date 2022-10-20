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59 минут назад

Маск: капитализация Tesla может превысить стоимость Apple и Saudi Aramco вместе взятых

ТАССиещё 4

Американский предприниматель Илон Маск, основатель компаний Space X и Tesla в среду, выступая на презентации доходов компании Tesla за 3 квартал текущего года, выразил мнение, что капитализация Tesla может превысить капитализацию американской компании Apple и национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco вместе взятых.

Маск: капитализация Tesla может превысить стоимость Apple и Saudi Aramco
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Я считаю, что мы можем значительно превысить текущую рыночную стоимость Apple. На самом деле я вижу потенциальный путь к тому, чтобы стоимость Tesla была больше, чем у Apple и Saudi Aramco вместе взятых", - приводит слова Маска телеканал CNBC. "Это не значит, что это произойдет или что это будет легко", - добавил предприниматель.

По данным агентства Блумберг, по состоянию на 19 октября капитализация Tesla оценивается в $695,7 млрд, Apple - в $2,3 трлн, Saudi Aramco - в $2,09 трлн (7,8 триллиона саудовских риалов).

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