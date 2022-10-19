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1 час назад

Минцифры РФ запустило маркетплейс отечественного программного обеспечения

Inc-Newsиещё 1

Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций РФ запустило на портале для взаимодействия разработчиков и заказчиков Russoft.ru маркетплейс отечественного ПО, где можно найти российские программные продукты, представленные на рынке и включенные в реестр российского ПО.

Минцифры запустило маркетплейс российского ПО
Фото: Inc-NewsInc-News

Для размещения своих решений на маркетплейсе правообладатели подают заявки на Едином портале Госуслуг.

В маркетплейсе можно узнать о функционале представленных программных продуктов, их совместимости с операционными системами, зарубежные аналоги, которые может заменить данный продукт.

Выбрать продукт заказчику поможет удобная навигация.

В дальнейшем на портале Russoft.ru появятся рейтинги продуктов, можно будет оставлять свои отзывы.

В настоящее время на маркетплейсе представлено более тысячи продуктов от порядка 600 российских компаний, и число их расширится, отметил заместитель главы Минцифры РФ Максим Паршин.

Маркетплейс начал работу в тестовом режиме в сентябре.

Компании,Максим Паршин,
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