Трутнев призвал привлекать бизнес для сборов мобилизованных

"Интересует все, что связано с подготовкой мобилизованных, с их обеспечением, в том числе и медикаментами. Везде на полигонах, где мы были, мы интересовались составом аптечки, смотрели, как идет работа по обучению навыкам практической медицины. Уверен в том, что наши бойцы должны быть укомплектованы современными медикаментами в аптечках, они должны уметь оказывать первую медицинскую помощь. И нужно понять, как и чем Хабаровский край может помочь мобилизованным и в других регионах Дальнего Востока", - привели в сообщении слова Трутнева.