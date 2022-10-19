Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
40 минут назад

Трутнев призвал привлекать местный бизнес для сборов мобилизованных

ТАСС

Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев призвал регионы активнее привлекать местных предпринимателей для комплектации аптечек и обмундирования для мобилизованных и добровольцев. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства.

Трутнев призвал привлекать бизнес для сборов мобилизованных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Трутнев в среду в Хабаровске посетил ОАО "Дальхимфарм", принимающее участие в комплектации аптечки для мобилизованных и добровольцев лекарственными препаратами, ознакомился с производственными мощностями и готовой продукцией предприятия.

Видео дня

"Юрий Трутнев обратил внимание губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева на необходимость привлечения местных предприятий для обеспечения мобилизованных и добровольцев качественными лекарственными препаратами и другим необходимым обмундированием", - говорится в сообщении.

Как доложил глава региона, краевой Минздрав уже прорабатывает этот вопрос. В частности, ряд лекарственных препаратов для комплектации аптечки для мобилизованных закупается у "Дальхимфарма".

"Интересует все, что связано с подготовкой мобилизованных, с их обеспечением, в том числе и медикаментами. Везде на полигонах, где мы были, мы интересовались составом аптечки, смотрели, как идет работа по обучению навыкам практической медицины. Уверен в том, что наши бойцы должны быть укомплектованы современными медикаментами в аптечках, они должны уметь оказывать первую медицинскую помощь. И нужно понять, как и чем Хабаровский край может помочь мобилизованным и в других регионах Дальнего Востока", - привели в сообщении слова Трутнева.

"Дальхимфарм" является единственным крупным производителем лекарственных препаратов на Дальнем Востоке, выпускающим более 170 наименований лекарственных средств, в том числе около 100 наименований жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. На предприятии расположены три основных производства: ампульное, галеновое и таблетное. Завод специализируется на выпуске готовых лекарственных форм, относящихся к основным фармакотерапевтическим группам: анальгетики и жаропонижающие, сердечные, спазмолитические, противомикробные, психотропные, противокашлевые и другие. Поставки товаров предприятия осуществляются в западные и центральные регионы России, в регионы Сибири и Дальнего Востока, а также идут на экспорт - в Казахстан, Узбекистан, Молдавию, Монголию и Японию.

По словам исполнительного директора завода Ирины Гусевой, в прошлом году была открыта собственная аптека для продажи выпускаемых препаратов без торговой наценки. Сейчас реализуется проект по строительству нового таблетного цеха, который запустят в начале 2023 года, планируется наладить производство мазей, кремов.

Компании,Ирина Гусева,Михаил Дегтярев,Юрий Трутнев,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители