Трутнев призвал привлекать бизнес для сборов мобилизованных

Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев призвал регионы активнее привлекать местных предпринимателей для комплектации аптечек и обмундирования для мобилизованных и добровольцев. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства.
Трутнев в среду в Хабаровске посетил ОАО "Дальхимфарм", принимающее участие в комплектации аптечки для мобилизованных и добровольцев лекарственными препаратами, ознакомился с производственными мощностями и готовой продукцией предприятия.
"Юрий Трутнев обратил внимание губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева на необходимость привлечения местных предприятий для обеспечения мобилизованных и добровольцев качественными лекарственными препаратами и другим необходимым обмундированием", - говорится в сообщении.
Как доложил глава региона, краевой Минздрав уже прорабатывает этот вопрос. В частности, ряд лекарственных препаратов для комплектации аптечки для мобилизованных закупается у "Дальхимфарма".
"Интересует все, что связано с подготовкой мобилизованных, с их обеспечением, в том числе и медикаментами. Везде на полигонах, где мы были, мы интересовались составом аптечки, смотрели, как идет работа по обучению навыкам практической медицины. Уверен в том, что наши бойцы должны быть укомплектованы современными медикаментами в аптечках, они должны уметь оказывать первую медицинскую помощь. И нужно понять, как и чем Хабаровский край может помочь мобилизованным и в других регионах Дальнего Востока", - привели в сообщении слова Трутнева.
"Дальхимфарм" является единственным крупным производителем лекарственных препаратов на Дальнем Востоке, выпускающим более 170 наименований лекарственных средств, в том числе около 100 наименований жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. На предприятии расположены три основных производства: ампульное, галеновое и таблетное. Завод специализируется на выпуске готовых лекарственных форм, относящихся к основным фармакотерапевтическим группам: анальгетики и жаропонижающие, сердечные, спазмолитические, противомикробные, психотропные, противокашлевые и другие. Поставки товаров предприятия осуществляются в западные и центральные регионы России, в регионы Сибири и Дальнего Востока, а также идут на экспорт - в Казахстан, Узбекистан, Молдавию, Монголию и Японию.
По словам исполнительного директора завода Ирины Гусевой, в прошлом году была открыта собственная аптека для продажи выпускаемых препаратов без торговой наценки. Сейчас реализуется проект по строительству нового таблетного цеха, который запустят в начале 2023 года, планируется наладить производство мазей, кремов.