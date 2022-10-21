Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 61.50EUR 60.44
Войти в почту
49 минут назад

Apple не стала доверять индийским заводам производство iPhone 14 Pro Max

Газета.Ruиещё 2

В октябре в сети появилась фотография упаковки iPhone 14 Pro Max, на которой в качестве страны-производителя была указана Индия. Как сообщает портал Gizmochina, Apple не доверила сборку Pro-моделей Индии.

Apple отказалась доверять индийским заводам производство iPhone 14 Pro Max
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что в начале сентября Apple начала производство iPhone 14 в регионе, однако источники портала заверили, что новости с iPhone 14 Pro Max индийского происхождения не соответствуют действительности. На данный момент в этом на заводе Foxconn, расположенном недалеко от Ченнаи, собирают номерные модели iPhone 14, предназначенные как для индийского рынка, так и для экспорта.

Согласно отчету JP Morgan, ожидается, что Индия произведет около 5% от общего объема iPhone 14, а к 2025 году уже 25% всей продукции Apple будет производиться за пределами Китая. Таким образом, Китай останется ключевой частью производственной стратегии Apple как минимум в течение следующих нескольких лет.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что обновление iOS 15.7.1 ломает сканер лица Face ID в смартфонах iPhone.

Компании,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители