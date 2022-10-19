Стало известно о грядущем повышении цен во «Вкусно — и точка»

Сеть предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка», которая стала преемницей «Макдоналдса» в России, спустя четыре месяца после открытия повысит цены на некоторые позиции из меню. Об этом стало известно Mash.

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В частности, грядущие изменения коснутся бургеров — их стоимость вырастет на 8-10 процентов. Так, «Биг спешл» будет стоить около 290 рублей вместо 269, «Гранд» — 175 вместо 164, а классический гамбургер — 59 вместо 55.

Новые расценки предположительно будут введены уже в четверг, 20 октября, без предварительного объявления.

В сети объясняют подорожание повышением себестоимости продуктов — по словам представителей сети, поставщики подняли цены на комплектующие для бургеров. При этом стоимость всех остальных позиций из меню пока останется без изменений.