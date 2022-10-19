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1 час назад

Стало известно о грядущем повышении цен во «Вкусно — и точка»

Lenta.ru

Сеть предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка», которая стала преемницей «Макдоналдса» в России, спустя четыре месяца после открытия повысит цены на некоторые позиции из меню. Об этом стало известно Mash.

Стало известно о грядущем повышении цен во «Вкусно — и точка»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, грядущие изменения коснутся бургеров — их стоимость вырастет на 8-10 процентов. Так, «Биг спешл» будет стоить около 290 рублей вместо 269, «Гранд» — 175 вместо 164, а классический гамбургер — 59 вместо 55.

Новые расценки предположительно будут введены уже в четверг, 20 октября, без предварительного объявления.

В сети объясняют подорожание повышением себестоимости продуктов — по словам представителей сети, поставщики подняли цены на комплектующие для бургеров. При этом стоимость всех остальных позиций из меню пока останется без изменений.

26 сентября сообщалось, что сеть «Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию бренда «Кафе — и точка» — он может стать новым названием для аналогов «МакКафе», от которых отказались после смены владельцев и ухода «Макдоналдс» из России.

Компании,McDonald's,
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