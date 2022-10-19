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51 минуту назад

Стало известно число оставшихся в России иностранных брендов

Елена Прошина

В России остались и продолжают работать 17 иностранных брендов. При этом с февраля полностью ушли 15 ретейлеров, более 180 приостановили свою деятельность. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование консалтинговой компании NF Group.

Стало известно число оставшихся в России иностранных брендов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того некоторые иностранные бренды провели ребрендинг в РФ. Речь идет о L'Occitane ставшем «Л'Окситан», OBI — «ОБИ», McDonald's — «Вкусно — и точка», Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay компании LPP Group — RE, CR, M, «Син» и «Хс», CCC — Obuv.

Также в NF Group отметили, что за девять месяцев 2022 года на российский рынок вышли только пять новых иностранных брендов, что на 55% ниже аналогичного периода прошлого года. Тогда их число достигло 11.

Места ушедших из РФ ретейлеров активно начали занимать отечественные производители. Лидерами по открытию новых магазинов являются «Афимолл» и «Авиапарк». В них в том числе расширили свои точки «Телеграф» и LIME. Также выйти на российский рынок намерены Казахстан, Белоруссия, Армения, Турция и другие страны. Компании из этих государств уже начали вести соответствующие переговоры.

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