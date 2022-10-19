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1 час назад

Еще один банк Киргизии приостановил обслуживание карт «Мир»

Елена Прошина

Киргизский «Банк Азии» приостановил обслуживание карты российской платежной системы «Мир». Таким образом уже четыре финансовых учреждения страны не принимают карты РФ.

Еще один банк Киргизии приостановил обслуживание карт «Мир»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте «Банк Азии».

«Уважаемые клиенты, информируем вас о том, что с 18 октября 2022 года приостановлено обслуживание карт "Мир" в банкоматах и POS терминалах банка», — говорится в тексте.

Ранее о приостановке обслуживания российских карт сообщали киргизские «Компаньон», Бакай банк и Доскредобанк. Всего в республике действует 23 банка. Остальные пока никаких объявления на этот счет не делали. Как заявляли в пресс-службе Национального банка Киргизии решения о прекращении обслуживания карт «Мир» финансовые учреждения приняли самостоятельно.

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