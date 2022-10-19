Еще один банк Киргизии приостановил обслуживание карт «Мир»

«Уважаемые клиенты, информируем вас о том, что с 18 октября 2022 года приостановлено обслуживание карт "Мир" в банкоматах и POS терминалах банка», — говорится в тексте.

Ранее о приостановке обслуживания российских карт сообщали киргизские «Компаньон», Бакай банк и Доскредобанк. Всего в республике действует 23 банка. Остальные пока никаких объявления на этот счет не делали. Как заявляли в пресс-службе Национального банка Киргизии решения о прекращении обслуживания карт «Мир» финансовые учреждения приняли самостоятельно.