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53 минуты назад

Магазины Zara могут открыться в «Атриуме» и «Метрополисе»

Говорит Москва

Магазины Zara могут открыться в «Атриуме» и «Метрополисе». В Санкт-Петербурге это будет ТЦ «Галерея».

Появились подробности возвращения Zara в Россию
Фото: ТАССТАСС

Собственники площадей ведут переговоры с испанской Inditex о возобновлении работы магазинов Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius.

Как сообщил газете «Известия» вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин, в частности, обсуждается оплата аренды на ранее заключённых условиях: как правило, ставка привязана к обороту точки.

Ранее стало известно, что Inditex планирует остаться на российском рынке и допускает продажу бизнеса компании, которая находится в юрисдикции страны, не признанной в России «недружественной». Об этом сказано в определении Арбитражного суда Самарской области от 30 сентября, где рассматривался иск о взыскании ущерба из-за закрытия магазинов в местном торговом центре.

Также о планах Inditex сохранить бизнес в нашей стране в июне сообщал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Он говорил, что в группе надеются на возобновление работы после восстановления логистики.

Компании,Виктор Евтухов,Минпромторг,
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