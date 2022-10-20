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35 минут назад

В Дании допустили починку «Северного потока» за пару месяцев

Мария Иванова

Датский инженер и ведущий специалист консалтинговой компании COWI Стин Уссинг считает, что «Северный поток» можно починить за несколько месяцев. Об этом сообщает Danmarks Radio.

В Дании допустили починку «Северного потока» за пару месяцев
Фото: Wikimedia.orgWikimedia.org

Такой вывод Уссинг сделал после просмотра видео, снятого у одной из разрушенных труб, пролегающих на глубине 80 метров. Он подчеркнул, что в воде на такой глубине не так много кислорода, поэтому труба не будет быстро ржаветь.

«Мы видим, что поверхности у излома удивительно чистые и кажутся почти блестящими. Это показывает, что через несколько недель труба не начала ржаветь, как можно было бы ожидать в более богатой кислородом среде», - заявил инженер.

По его словам, ремонт должен проходить так: сначала трубу немного приподнимают над морским дном и удаляют пострадавшие от взрыва части, затем водолазы-сварщики приваривают новый кусок трубы, после чего трубопровод потребуется опорожнить от воды, очистить от грязи и копоти, продуть, чтобы он стал сухим, и можно будет снова подавать газ.

«Сварка такого куска трубы под водой - стандартная процедура. Это уже делалось много раз, и технологии, которые нужно использовать, уже существуют. Можно будет сделать это за несколько месяцев», - заключил Уссинг.

Ранее на газопроводах системы «Северный поток» в районе датского острова Борнхольм произошло несколько утечек за один день. В компании Nord Stream назвали разрушения беспрецедентными и заявили, что сроки восстановления пока назвать нельзя.

В Швеции сообщили, что в районе аварии были зафиксированы взрывы. Шведские власти квалифицировали это как «грубый саботаж». В Кремле случившееся назвали диверсией.

Швеция, Дания и Германия начали расследование, пообещав жесткий ответ на любое преднамеренное нарушение энергетической инфраструктуры ЕС.

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