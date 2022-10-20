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2 часа назад

СМИ: Фармкомпания Orion Pharma может уйти из России

Елена Прошина

Финская фармакологическая компания Orion Pharma намерена закрыть бизнес в России. В настоящее время корпорация приступила к ликвидации российского офиса. Об этом пишут «Ведомости».

Первая западная фармкомпания уйдет из России
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Orion Pharma проработала на российском рынке 15 лет. Сейчас в подразделении компании начались увольнения сотрудников. Эксперты рассматривают возможный уход Orion Pharma как элемент общей тенденции Запада, где поддерживают отказы от сотрудничества с Россией. Решение корпорации можно рассматривать и как «жест солидарности» с другими производителями из Финляндии. При этом Россия для Orion Pharma являлась одним из крупнейших рынков.

Уход компании может стать первым прецедентом в сворачивании бизнеса в России среди западных фармкомпаний.

Напомним, на долю России и восточноевропейские рынки приходилось до 17% от всего объема продаж Orion Pharma за 1 и 2 кварталы текущего года, выручка составила $44 млрд. Больше компания продавала только на родине.

Компании,
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