Первая западная фармкомпания уйдет из России

Финская фармакологическая компания Orion Pharma намерена закрыть бизнес в России. В настоящее время корпорация приступила к ликвидации российского офиса. Об этом пишут «Ведомости».

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Orion Pharma проработала на российском рынке 15 лет. Сейчас в подразделении компании начались увольнения сотрудников. Эксперты рассматривают возможный уход Orion Pharma как элемент общей тенденции Запада, где поддерживают отказы от сотрудничества с Россией. Решение корпорации можно рассматривать и как «жест солидарности» с другими производителями из Финляндии. При этом Россия для Orion Pharma являлась одним из крупнейших рынков.

Уход компании может стать первым прецедентом в сворачивании бизнеса в России среди западных фармкомпаний.