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1 час назад

Онлайн-ритейлеры предупредили ФАС о росте цен из-за тарифов HeadHunter

Никита Бородкин

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на рост тарифов на размещение вакансий и другие услуги на рекрутинговой платформе HeadHunter. Как сообщает «Коммерсантъ», увеличение стоимости услуг, связанных с поиском персонала, может привести к росту цен на розничных цен.

Онлайн-ритейлеры предупредили ФАС о росте цен из-за тарифов HeadHunter
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ассоциации, в которую входят Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет» и другие сервисы, с марта 2020 года HeadHunter поднял стоимость публикации вакансии по стандартному тарифу в пакете на тысячу объявлений с 85 до 340 рублей за единицу. Другие услуги также выросли в цене в несколько раз. АКИТ отмечает, что клиентами рекрутинговой платформы являются более 350 тыс. компаний, из-за чего «HeadHunter может влиять на ценообразование на своем рынке». В связи с этим ФАС призывают признать действия сервиса злоупотреблением доминирующего положения.

В свою очередь, гендиректор HeadHunter Михаил Жуков заявил, что цена публикации вакансии по стандартному тарифу в пакете на тысячу объявлений с марта 2020 г. выросла всего на 10%. Клиенты с такой потребностью могут рассчитывать на скидки.

Издание отмечает, что онлайн-ритейлерам требуется большой штат линейного персонала, для поиска которого необходим массовое размещение вакансий. В результате отрасль ощущает эффект от роста стоимости услуг, что в конечном счете создает дополнительную нагрузку на розничные цены.

Компании,Михаил Жуков,ФАС России,Коммерсант,
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