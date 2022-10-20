СберМегаМаркет запустил «доставку по клику» от 15 минут в Санкт-Петербурге

Теперь у клиентов СберМегаМаркета есть возможность выбрать удобное время получения заказа и не ожидать курьера в течение всего дня. Чтобы воспользоваться услугой, покупателю необходимо при оформлении заказа выбрать «доставку по клику» и оплатить покупку.

Фото: Партнерский материал Партнерский материал

После поступления заказа в ближайший даркстор у покупателя появится возможность выбора удобного временного интервала для получения заказа в срок от 15 минут. Ограничения «доставки по клику»: сумма заказа от 500 рублей, габариты не превышают 50х33х24 см и вес не более 10 кг.

Выбрать опцию «доставка по клику» можно во время оформления заказа в СберМегаМаркете. Доставка осуществляется с 8:00 до 23:00. Максимальный срок хранения заказов в дарксторах составляет 2 дня.

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