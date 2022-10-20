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43 минуты назад

СберМегаМаркет запустил «доставку по клику» от 15 минут в Санкт-Петербурге

Партнерский материал

Теперь у клиентов СберМегаМаркета есть возможность выбрать удобное время получения заказа и не ожидать курьера в течение всего дня. Чтобы воспользоваться услугой, покупателю необходимо при оформлении заказа выбрать «доставку по клику» и оплатить покупку.

СберМегаМаркет запустил «доставку по клику» от 15 минут в Санкт-Петербурге
Фото: Партнерский материалПартнерский материал

После поступления заказа в ближайший даркстор у покупателя появится возможность выбора удобного временного интервала для получения заказа в срок от 15 минут. Ограничения «доставки по клику»: сумма заказа от 500 рублей, габариты не превышают 50х33х24 см и вес не более 10 кг.

Выбрать опцию «доставка по клику» можно во время оформления заказа в СберМегаМаркете. Доставка осуществляется с 8:00 до 23:00. Максимальный срок хранения заказов в дарксторах составляет 2 дня.

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Маркетплейс СберМегаМаркет — онлайн-площадка, где можно найти более 10 млн товаров более чем от 8 000 магазинов в 20 основных категориях, включая электронную и бытовую технику, товары для дома, одежду, строительство и ремонт, детские товары и многое другое. На текущий момент СберМегаМаркет доставляет товары более чем в 1000 городов России. Ежедневно к платформе присоединяются новые партнёры, предлагая лучшие цены и расширяя ассортимент. Более подробную информацию можно найти на сайте.

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