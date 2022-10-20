Товары Uniqlo появились на маркетплейсе Lamoda

Товары марки Uniqlo, магазины которой закрыты в России, стали доступны на маркетплейсе Lamoda вслед за такими площадками, как Ozon и CDEK.Shopping. В этом убедился корреспондент ТАСС.

Компания Uniqlo - один из крупнейших японских производителей и ретейлеров одежды - приостановила деятельность в России в марте 2022 года. В заявлении японской Fast Retailing Co., которая управляет сетью магазинов Uniqlo, говорилось, что компания столкнулась с рядом трудностей, включая вызовы в области ведения бизнеса и "ухудшение конфликтной ситуации". Сведений о том, когда именно произойдет полная приостановка бизнеса Uniqlo в России, тогда не приводилось.