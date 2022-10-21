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18 минут назад

Uniqlo сокращает сеть магазинов на территории России

Вечерняя Москваиещё 3

Стало известно, что крупный японский ритейлер одежды Uniqlo сокращает свою сеть на территории России.

Uniqlo сокращает сеть магазинов на территории России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации журналистов, компания уведомила персонал о подготовке отдельных временно закрытых магазинов к полному их закрытию. Ритейлер вызвал сотрудников в некоторые из точек, чтобы собрать товары с витрин и подготовить их к вывозу.

Согласно данным японского сайта сети, в России свернули как минимум две точки продаж, в марте их численность составляла 50, а к концу сентября уменьшилась до 48.

По информации газеты «Ведомости», о планах Uniqlo полностью закрыть часть магазинов в России знают два специалиста рынка торговой недвижимости. По их данным, товарные запасы компания, вероятнее всего, перевезет на хранение во флагманские точки продаж, а также туда, где невозможно было расторгнуть арендные договоры.

В марте ритейлер заявил, что приостанавливает деятельность на территории РФ из-за «ряда возникших трудностей», а также интернет-магазина одежды. При этом компания пообещала поддерживать своих сотрудников.

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