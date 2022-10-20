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34 минуты назад

В «Роснано» назвали альтернативу ликвидации компании

Lenta.ru

Оптимальный сценарий реорганизации «Роснано» состоит в изменении модели финансирования новых проектов через увеличение доли частного капитала, пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании.

В «Роснано» назвали альтернативу ликвидации компании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На первом этапе — в пропорции один к четырем, с учетом интересов государства. Такая модель применяется в проектах с государственным финансированием», — назвали в «Роснано» альтернативу ликвидации.

В компании отметили, что ускоренная реализация всех активов портфеля и отказ от инвестирования в новые проекты обернется сокращением поступлений от выходов из портфельных компаний и закрытию долговых обязательств. поэтому делать этого не нужно. По мнению «Роснано», это приведет к дополнительной нагрузке на госбюджет из-за необходимости выплаты более чем 30 миллиардов рублей процентных платежей. Там добавили, что подготовили к продаже два десятка компаний из своего инвестиционного портфеля.

В октябре стало известно, что в правительстве обсуждают расформирование «Роснано». Проблемы института развития усугубились после введения санкций против России. По словам одного из чиновников, в правительстве сомневаются, что поддержка «Роснано» за счет бюджета будет целесообразна, и поэтому предлагают ликвидировать компанию.

Компании,Роснано,
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