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1 час назад

Крупнейшие банки начали массово повышать ставки по вкладам

Елена Прошина

Газпромбанк, Россельхозбанк, МКБ и другие крупные кредитные организации начали массово повышать ставки по вкладам для населения. Повышение составило от 0,2% до 1,1%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные агентства Marcs.

Крупнейшие банки начали массово повышать ставки по вкладам
Фото: ТАССТАСС

По данным агентства, МКБ сообщил о повышении ставок по ряду рублевых вкладов. Максимальная ставка поднялась до 8,7%. Рост доходности составит от 0,25% до 1,1%.

В Газпромбанке уровень максимальной доходности остался прежним, 7,72%. Вместе с тем, повысились ставки по рублевым вкладам, на 0,26%-0,78%.

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До 7,6% выросла максимальная ставка в Россельхозбанке. Ставки в массовом сегменте повысились по различным вкладам от 0,05% до 0,7%.

Кроме того, о повышении ставок объявили Промсвязьбанк, «Тинькофф» и «Открытие».

Компании,Тинькофф банк,Газпромбанк,Промсвязьбанк,Россельхозбанк,
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