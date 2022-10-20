Крупнейшие банки начали массово повышать ставки по вкладам

Газпромбанк, Россельхозбанк, МКБ и другие крупные кредитные организации начали массово повышать ставки по вкладам для населения. Повышение составило от 0,2% до 1,1%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные агентства Marcs.

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По данным агентства, МКБ сообщил о повышении ставок по ряду рублевых вкладов. Максимальная ставка поднялась до 8,7%. Рост доходности составит от 0,25% до 1,1%.

В Газпромбанке уровень максимальной доходности остался прежним, 7,72%. Вместе с тем, повысились ставки по рублевым вкладам, на 0,26%-0,78%.

До 7,6% выросла максимальная ставка в Россельхозбанке. Ставки в массовом сегменте повысились по различным вкладам от 0,05% до 0,7%.