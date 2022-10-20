Казахстан начал экспортировать нефть в Евросоюз в обход России

Казахстанские нефтяные компании с осени 2022 года начали использовать альтернативные маршруты поставок нефти в Евросоюз (ЕС), минуя транзит через систему Каспийского трубопроводного консорциума (соединяет месторождения на западе Казахстана с портом Новороссийска). Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники.

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По данным агентства, казахско-американская объединенная корпорация "Тенгизшевройл" планирует в октябре поставить 1000 тонн сырья по железной дороге в Финляндию.

Акционерами этого предприятия выступают американские Chevron (50%) и ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), казахстанская госкомпания "Казмунайгаз" (20%) и структура российского "Лукойла" Lukarco B.V. (5%).

Другая нефтяная компания Total & Dunga до конца 2022 года планирует отгрузить до 200 тыс. тонн нефти через каспийский порт Актау в трубопровод Баку - Тбилиси - Джейхан (транспортирует азербайджанскую нефть через Грузию в турецкий порт Джейхан).