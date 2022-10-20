Илон Маск назвал Twitter «увядающим»

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск на квартальном отчетном мероприятии компании обсудил сделку по покупке соцсети Twitter. Он назвал соцсеть «увядающей», а также добавил, что переплачивает за компанию. Об этом сообщает Reuters.
«Я и другие инвесторы сейчас явно переплачиваем за Twitter. Однако на мой взгляд, долгосрочный потенциал Twitter на порядок выше, чем его текущая стоимость», – заявил Маск.
Он также добавил, что за последние годы Twitter «увядал» как актив, поэтому приобретение компании за 44 миллиарда долларов, по мнению Маска, не совсем соответствует ее реальной ценности.
Ранее Илон Маск заявил, что у его компании SpaceX больше спутников, чем у всей остальной Земли.