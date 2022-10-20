Илон Маск назвал Twitter «увядающим»

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск на квартальном отчетном мероприятии компании обсудил сделку по покупке соцсети Twitter. Он назвал соцсеть «увядающей», а также добавил, что переплачивает за компанию. Об этом сообщает Reuters.

«Я и другие инвесторы сейчас явно переплачиваем за Twitter. Однако на мой взгляд, долгосрочный потенциал Twitter на порядок выше, чем его текущая стоимость», – заявил Маск.

Он также добавил, что за последние годы Twitter «увядал» как актив, поэтому приобретение компании за 44 миллиарда долларов, по мнению Маска, не совсем соответствует ее реальной ценности.