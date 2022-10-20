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57 минут назад

Банк «Русский стандарт» приостановил платежи и переводы в евро

Илья Родин

Банк «Русский стандарт» временно приостановил возможность осуществления переводов и платежей в евро по территории России и за границей. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу банка.

Банк «Русский стандарт» приостановил платежи и переводы в евро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вместе с тем, уточнили в пресс-службе, сохраняется возможность «переводов на счета клиентов в банках Германии или в Commerzbank».

Ранее «Русский стандарт» опубликовал результаты своих исследований в области предпочтений клиентов.

Специалисты сообщили, что россияне чаще всего покупают в подарок людям зрелого возраста подарочные карты с изображением старого альбома с ретро-фотографиями, росписью в гжельском стиле, а также с золотыми коробками.

По данным банка, чаще всего по этим картам дарят 1, 2 и 3 тыс. рублей.

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