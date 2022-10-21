Компания LG планирует перенести производство из РФ в Узбекистан или Казахстан

Южнокорейский производитель бытовой техники LG планирует закрыть завод в Московской области и перенести производство в Узбекистан или Казахстан. Об этом стало известно в пятницу, 21 октября.

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Как отмечается, в Узбекистане представители LG провели переговоры с компанией Artel, на мощностях которой производится техника Samsung. А в Казахстане у южнокорейского бренда несколько лет назад закрылся завод, функционировавший с 1998 года.

Перенести производство в Узбекистан для компании выгоднее из-за дешевой рабочей силы, однако в Казахстане выше число платежеспособных потребителей, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. При этом уточняется, что обсуждения о закрытии бизнеса в РФ ведутся давно, а часть российских представителей уже переехали в Ташкент.

В апреле в России разрешили параллельный импорт — ввоз в страну отдельных групп товаров без согласия производителя и правообладателя. В список для параллельного импорта попала продукция ушедших из страны брендов: автомобили — Volkswagen, Skoda, BMW и другие; электроника — Apple, Samsung, Sony, Dell; бытовая техника — Electrolux, Siemens, Dyson и другие.