СМИ: Uniqlo навсегда закроет часть российских магазинов

Японский бренд Uniqlo планирует закрыть часть своих российских магазинов. Об этом рассказали «Ведомости» со ссылкой на одного из сотрудников компании.

По его словам, в некоторые из магазинов вызвали менеджеров, чтобы они собрали с витрин товары и подготовили их к вывозу. Сколько именно магазинов планируют закрыть, собеседник газеты не уточнил.

По данным «Ведомостей», в марте в России было 50 магазинов Uniqlo, а в конце сентября - 48.

Глава направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова заявила, что пока сокращения касаются в основном магазинов Uniqlo в регионах. По ее мнению, товары бренда перевезут во флагманские магазины и точки, с которыми невозможно быстро расторгнуть договоры аренды.

Магазины Uniqlo приостановили работу в России с 21 марта. 21 октября в интернет-магазине Lamoda появились товары бренда.