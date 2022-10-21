СМИ: Uniqlo навсегда закроет часть российских магазинов

Японский бренд Uniqlo планирует закрыть часть своих российских магазинов. Об этом рассказали «Ведомости» со ссылкой на одного из сотрудников компании.
По его словам, в некоторые из магазинов вызвали менеджеров, чтобы они собрали с витрин товары и подготовили их к вывозу. Сколько именно магазинов планируют закрыть, собеседник газеты не уточнил.
По данным «Ведомостей», в марте в России было 50 магазинов Uniqlo, а в конце сентября - 48.
Глава направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова заявила, что пока сокращения касаются в основном магазинов Uniqlo в регионах. По ее мнению, товары бренда перевезут во флагманские магазины и точки, с которыми невозможно быстро расторгнуть договоры аренды.
Магазины Uniqlo приостановили работу в России с 21 марта. 21 октября в интернет-магазине Lamoda появились товары бренда.
Представители Lamoda заявили Forbes, что маркетплейс продает оригинальную продукцию Uniqlo, «авторизованную официальным представительством бренда на территории России». В Lamoda отказались уточнить, идет ли речь о продаже товарных остатков или о долгосрочном сотрудничестве с Uniqlo.