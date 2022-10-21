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1 час назад

СМИ: Uniqlo навсегда закроет часть российских магазинов

Мария Иванова

Японский бренд Uniqlo планирует закрыть часть своих российских магазинов. Об этом рассказали «Ведомости» со ссылкой на одного из сотрудников компании.

По его словам, в некоторые из магазинов вызвали менеджеров, чтобы они собрали с витрин товары и подготовили их к вывозу. Сколько именно магазинов планируют закрыть, собеседник газеты не уточнил.

По данным «Ведомостей», в марте в России было 50 магазинов Uniqlo, а в конце сентября - 48.

Глава направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова заявила, что пока сокращения касаются в основном магазинов Uniqlo в регионах. По ее мнению, товары бренда перевезут во флагманские магазины и точки, с которыми невозможно быстро расторгнуть договоры аренды.

Магазины Uniqlo приостановили работу в России с 21 марта. 21 октября в интернет-магазине Lamoda появились товары бренда.

Представители Lamoda заявили Forbes, что маркетплейс продает оригинальную продукцию Uniqlo, «авторизованную официальным представительством бренда на территории России». В Lamoda отказались уточнить, идет ли речь о продаже товарных остатков или о долгосрочном сотрудничестве с Uniqlo.

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