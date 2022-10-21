"АвтоВАЗ" прекратил массовый набор новых сотрудников

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" завершил первый этап набора новых работников. Их массовый прием остановлен с 20 октября. Об этом сообщает паблик "Нетипичный АвтоВАЗ" в социальной сети "ВКонтакте".

Отмечается, что кампания по набору персонала стартовала на заводе в сентябре. По различным оценкам, за месяц с небольшим на "АвтоВАЗ" устроилось свыше 1 тыс. Ожидается, что в новом году массовый прием будет возобновлен. О том, сколько еще сотрудников потребуется "АвтоВАЗу" не сообщается.