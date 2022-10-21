В Кремле сообщили о попытках РФ получить  доступ к расследованию ЧП на «Севпотоках»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о попытках российской стороны получить допуск к расследованию диверсии на «Северных потоках». Однако, по словам представителя Кремля, результату мешают определенные барьеры, передает агентство «Прайм».

«Пока (Россия – прим. ред.) натыкается на такую стену нежелания каким-то образом взаимодействовать и нежелания вместе докопаться до истины», — отметил Песков.

Он также указал на отсутствие информации о расследовании из-за того, что Россия не принимает участие в данной процедуре.

Ранее Швеция, Дания и Германия решили отказаться от проведения совместного расследования ЧП на «Северных потоках».

Как сообщили ранее СМИ, следователи в Германии установили, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» повредились из-за применения взрывчатых веществ.