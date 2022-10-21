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1 час назад

Shot: цены на все меню в сети «Вкусно и точка» взлетят

Лера Букина

Владелец сети ресторанов сети «Вкусно и точка» Александр Говор предупредил о масштабном росте цен. Речь идет о повышении примерно в 10%, передает Telegram-канал Shot.

В сети «Вкусно и точка» подтвердили повышение цен
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Сообществу удалось поговорить с бизнесменом и узнать, каких позиций это коснется. Как выяснилось, подорожание затронет все меню.

«Бургеры и все остальное подорожают примерно на десятую часть», — отметил автор публикации.

Сегодня стало известно о том, что точки сети уже подняли цены на Чизбургер, Дабл Чизбургер, Гранд, Гранд де Люкс, Биг Спешиал Джуниор и Дабл Гранд. Согласно информации канала, в скором времени поднимется цена и на картофель фри.

Отмечается, что в регионах ценовой рост будет наблюдаться в разное время. Также сообщается, что цены сначала изменятся в столице, а уже потом — в других регионах.

Говор, комментируя грядущие перемены, заявил, что «это бизнес».

Ранее агентство Reuters сообщало, что Александр Говор собирается купить активы финской компании Huhtamaki в России, которая занимается производством тары и упаковочных материалов.

Компании,Александр Говор,
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