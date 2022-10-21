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1 час назад

ПСБ запустил кредитование на новых российских территориях

ТАСС

Промсвязьбанк (ПСБ) открыл программу кредитования на новых территориях РФ и фиксирует большой объем заявок по кредитам. Об этом заявил старший вице-президент ПСБ Алексей Будаев в ходе выступления на встрече руководства ЛДПР с представителями бизнеса.

ПСБ запустил кредитование на новых российских территориях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На сегодня мы уже открыли программу кредитования, есть большой объем заявок, связанный как с развитием инфраструктуры, так и с различного рода промышленным комплексом", - сказал он.

Также Будаев отметил, что с правительством уже обсуждается программа субсидирования процентных ставок для оказания помощи бизнесу.

"Невозможно кредитовать на новых территориях по тому уровню ставок, который сейчас на рынке. Активно обсуждаем с министерствами предложения и надеемся, что в ближайшее время они будут услышаны и реализованы", - заключил он.

В ходе выступления Будаев также добавил, что банк испытывает проблему с кадрами на новых территориях.

ПСБ - первый российский банк, запустивший комплексное обслуживание населения и бизнеса Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Недавно банк открыл 150-й офис на территории этих регионов.

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