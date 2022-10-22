Виртуальная Opencard признана лучшей на рынке

Аналитики "Выберу.ру" проанализировали виртуальные дебетовые карты топ-100 по активам банков России. При составлении рейтинга включались в расчет стоимость выпуска и обслуживания карты, размер, количество и категории кешбэка, включая предложения партнеров, условия перевода средств в другие банки и снятия наличных. Дополнительно рассматривались надежность банка, возможность получать проценты на остаток по карте и выпускать несколько дополнительных карт.

Фото: Волга Ньюс Волга Ньюс

Виртуальная дебетовая Opencard банка "Открытие" по всем этим параметрам стала лучшей на рынке.

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Виртуальная Opencard — это расчетная банковская карта для действующих клиентов без физического носителя, с отдельным банковским счетом и всеми преимуществами обычной Opencard. Карта выпускается и обслуживается бесплатно. Виртуальной картой можно пользоваться, как и обычным пластиком: хранить на ней деньги, совершать переводы на другие карты и счета без комиссии, оплачивать покупки через интернет, Mir Pay, Samsung Pay и СБП по QR-коду, а также снимать наличные в любых банкоматах с технологией беспроводной передачи данных (NFC).

Оплачивая покупки виртуальной Opencard, клиенты получают базовый кешбэк 1,5% за все покупки и дополнительный кешбэк 0,5% при поддержании статуса "Плюс".

Подробнее ознакомиться с преимуществами виртуальной дебетовой Opencard можно на сайте банка.