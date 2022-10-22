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29 минут назад

Amazon планирует снизить зависимость от Boeing

FBM.ru

Компания Amazon будет использовать Hawaiian Airlines для полетов 10 арендованных самолетов Airbus для доставки посылок по Соединенным Штатам, чтобы уменьшить свою зависимость от Boeing Co.

Amazon планирует снизить зависимость от Boeing
Фото: FBM.ruFBM.ru

Среди них первый самолет Airbus A330 планируется поставить к концу 2023 года, и эти самолеты заменят самолеты Boeing 767 в следующие 18 месяцев.

На данный момент парк Amazon насчитывает более 110 самолетов, в основном это самолеты Boeing 767. Эти самолеты использовались для перевозки пассажиров, но теперь используются для перевозки грузов, а выполнение перевозок пассажиров передано другим авиакомпаниям.

Согласно финансовому отчету, чистый объем продаж Amazon во втором квартале достиг 121,234 млрд долларов США, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 7%, чистый убыток достиг 2,028 млрд долларов США.

Компании,Amazon,Boeing,
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