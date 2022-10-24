Продавцы Wildberries столкнулись с новой проблемой

Причина — в новом сервисе, из-за которого поставщики товаров сталкиваются с удержанием и непрозрачностью штрафов.

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В частности, с первых чисел октября система отказывает в перечислениях на расчётный счёт или выдаёт отрицательный баланс.

В маркетплейсе утверждают, что расчёты «полностью прозрачны», начисления производятся корректно. Там пояснили, что установили лимит на вывод для безопасности пользователей. Размер ограничения составляет два среднесуточных оборота продавца.