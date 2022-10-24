Продавцы Wildberries столкнулись с новой проблемой

Причина — в новом сервисе, из-за которого поставщики товаров сталкиваются с удержанием и непрозрачностью штрафов.
В частности, с первых чисел октября система отказывает в перечислениях на расчётный счёт или выдаёт отрицательный баланс.
В маркетплейсе утверждают, что расчёты «полностью прозрачны», начисления производятся корректно. Там пояснили, что установили лимит на вывод для безопасности пользователей. Размер ограничения составляет два среднесуточных оборота продавца.
Кроме того, представители Wildberries пояснили РБК, что сервис по мгновенному выводу денег ещё тестируется, предприниматели могут перейти на прежний порядок.