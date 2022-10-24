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28 минут назад

Продавцы Wildberries столкнулись с проблемами вывода средств

Говорит Москваиещё 2

Причина — в новом сервисе, из-за которого поставщики товаров сталкиваются с удержанием и непрозрачностью штрафов.

Продавцы Wildberries столкнулись с новой проблемой
Фото: ТАССТАСС

В частности, с первых чисел октября система отказывает в перечислениях на расчётный счёт или выдаёт отрицательный баланс.

В маркетплейсе утверждают, что расчёты «полностью прозрачны», начисления производятся корректно. Там пояснили, что установили лимит на вывод для безопасности пользователей. Размер ограничения составляет два среднесуточных оборота продавца.

Заблокируют и навсегда удалят: Wildberries ввел новое правило

Кроме того, представители Wildberries пояснили РБК, что сервис по мгновенному выводу денег ещё тестируется, предприниматели могут перейти на прежний порядок.

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