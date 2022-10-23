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53 минуты назад

IKEA решила остаться в России

Майк Габриелян

IKEA нашла пять кандидатов на покупку своих фабрик в России. Это отечественные компании, представители которых в понедельник, 24 октября приедут оценивать предприятие.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на анонимных сотрудников IKEA.

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Сотрудники говорят, что менеджеры уже предупреждают их о визитах потенциальных собственников с завтрашнего дня. Весь персонал попросили выглядеть презентабельно, а станки и конвейеры «натирают до скандинавского блеска, чтобы точно купили».

Ранее сообщалось, что в Казани сняли вывеску IKEA с фасада здания «Меги».

Компании,Ikea,
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