IKEA решила остаться в России

IKEA нашла пять кандидатов на покупку своих фабрик в России. Это отечественные компании, представители которых в понедельник, 24 октября приедут оценивать предприятие.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на анонимных сотрудников IKEA.

Сотрудники говорят, что менеджеры уже предупреждают их о визитах потенциальных собственников с завтрашнего дня. Весь персонал попросили выглядеть презентабельно, а станки и конвейеры «натирают до скандинавского блеска, чтобы точно купили».