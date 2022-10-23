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25 минут назад

В Молдавии заявили, что страна будет испытывать дефицит электроэнергии с 24 октября

ТАСС

Молдавия будет испытывать дефицит электроэнергии с 24 октября из-за сокращения поставок газа из России.

Молдавия объявила о дефиците электроэнергии с 24 октября
Фото: ТАССТАСС

"С завтрашнего дня <…> в нашей стране возникнет дефицит электроэнергии. Коммерческие контракты, подписанные Energocom, не покрывают потребностей с 07:00 до 23:00", - написал в своем Telegram-канале в воскресенье вице-премьер Андрей Спыну.

Он отметил, что на этом этапе прибегать к веерным отключениям власти не планируют. Правительство продолжит поиск новых поставщиков, а также выделило дополнительные объемы газа расположенной в непризнанном Приднестровье теплостанции Молдавская ГРЭС.

В Молдавии начались столкновения протестующих и полиции

Ранее в Приднестровье сообщили о сокращении с понедельника поставок электроэнергии в Молдавию из-за дефицита газа. Отмечалось, что Молдавская ГРЭС, которая сегодня обеспечивает 70% потребностей Молдавии, сможет поставлять только 27%. Это произойдет из-за снижения поставок газа из России в октябре на 30%. Со своей стороны в "Газпроме" сокращение объяснили отказом украинской компании "Нафтогаз" обеспечить транзит в полном объеме.

Компании,Экономика,Андрей Спыну,Нафтогаз,Газпром,
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