Samsung начал набирать персонал в России

На сегодня в её московском офисе открыты 22 вакансии.

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Так, ведутся поиски старшего специалиста по маркетингу, менеджера по работе с ключевыми клиентами, а также координатора спецпроектов для аудитории поколения Z.

Как отмечают опрошенные газетой «Известия» эксперты по подбору персонала, «судя по количеству вакансий и их описанию, компания либо рассматривает вероятность возвращения и начала прямых продаж, либо допускает вариант реализации товара через дистрибьюторов или площадки-посредники».