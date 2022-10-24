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1 час назад

Компания Samsung начала набирать персонал в России

Говорит Москваиещё 4

На сегодня в её московском офисе открыты 22 вакансии.

Samsung начал набирать персонал в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, ведутся поиски старшего специалиста по маркетингу, менеджера по работе с ключевыми клиентами, а также координатора спецпроектов для аудитории поколения Z.

Как отмечают опрошенные газетой «Известия» эксперты по подбору персонала, «судя по количеству вакансий и их описанию, компания либо рассматривает вероятность возвращения и начала прямых продаж, либо допускает вариант реализации товара через дистрибьюторов или площадки-посредники».

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В пресс-службе Samsung изданию рассказали, что все 22 предложения опубликованы «в рамках стандартного процесса найма».

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