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45 минут назад

Samsung начал набирать персонал в России

Lenta.ruиещё 1

Компания Samsung начала активно набирать персонал в России, несмотря на заявления о сворачивании бизнеса. Об этом сообщают «Известия».

Samsung начал набирать персонал в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На данный момент в московском офисе компании открыто 22 вакансии, среди них менеджеры по продажам, логистике, работе с клиентами, а также специалист по маркетинговой активности поколения Z, по градации социологов, это граждане, родившиеся между 2000 и 2011 годами.

Основатель агентства «Лампа PR» Евгения Лампадова предположила, что у Samsung есть желание возобновить прямые продажи в России или торговлю через дистрибьюторов или площадки-посредники.

В пресс-службе компании заявили, что вакансии опубликованы в рамках «стандартного процесса найма», а поставки в страну по-прежнему остановлены, решение об их возобновлении не принималось.

В октябре «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал о том, что Samsung нанял в России менеджеров по развитию бизнеса и по продажам в сфере крупной бытовой техники. Компания якобы начала брать на работу специалистов из Electrolux, который ранее ушел из страны.

Хотя в марте компания заявила о временном прекращении поставок в Россию смартфонов и микрочипов из-за начала военного конфликта на Украине, в сентябре «Известия» писали, что компания может вернуться в страну уже в октябре.

Компании,Евгения Лампадова,Коммерсант,
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